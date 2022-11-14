شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى أرجنتينى: مؤتمر المناخ كوب 27 يحقق تقدما فى قضايا مهمة أبرزها التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الصحفى الأرجنتينى ،فيرمين كوب ، بمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ ، cop 27 ، الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ ، وذلك خلال حضوره المؤتمر ، وقال "cop 27 سحقق تقدما واضحا فى قضية مهمة وهى التمويل من أجل مكافحة تغير المناخ".

وأوضح الصحفى الأرجنتينى أن "التمويل تمثل دائمًا قضية مهمة في مفاوضات المناخ ، خاصة وأن المستوى الضروري للتمويل من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية لم يتم الاتفاق عليه بعد"، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا".

وأضاف أنه "من الشائع جدًا سماع دول أمريكا اللاتينية تدعو إلى مزيد من التمويل حتى تتمكن المنطقة ، من ناحية ، من التكيف مع آثار تغير المناخ ، المرئية بالفعل ، ومن ناحية أخرى ، لديها المزيد من الأموال للعمل وتقليص مواردها الخاصة ، لأنه على الرغم من أن أمريكا اللاتينية ليست واحدة من أهم المناطق من حيث الانبعاثات ، إلا أنه يتعين عليها التصرف في مواجهة تغير المناخ وهذا يعني تحويل قطاع الطاقة فيها ، مع استبعاد الوقود الأحفوري ، وبالنسبة للبلدان التي تعتمد على الزراعة ، فهذا يعني مراجعة نماذج الإنتاج ، أي أن هناك إجراءات يمكن أن تقوم بها المنطقة. ولهذا تحتاج إلى دعم مالي".

وأضاف أنه يمكن لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين أن يحقق تقدمًا في تمويل تغير المناخ ، قائلا " نحن نعلم أن الدول المتقدمة ، والولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ، على سبيل المثال ، كانت هي المسؤولة الرئيسية فيما يتعلق بأزمة المناخ في تنميتها الاقتصادية ، لذلك فهي تتحمل مسؤولية دعم البلدان النامية برأس المال المالي ، حتى تتمكن من التخفيف والعمل ضد تغير المناخ.

وأشار الصحفى الأرجنتينى إلى أنه فى إطار جماعة دول امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى ، قدمت مجموعة بلدان المنطقة ورقة توضح موقف القارة ، والتى بدت إيجابية للغاية تجاه مؤتمر المناخ ، حيث أن خطابات الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو والرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ، كانت مثيرة للاهتمام ، حيث قدم بيترو وصايا من العمل المناخى ، بينما انتقد مادورو الرأسمالية بشكل عام ، كما دعا الطرفان الى اقامة تحالف من أجل حماية الأمازون.

وأكد أن بالنسبة لأمريكا اللاتينية ، يعتبر هذا المؤتمر "خاص للغاية" بسبب التغيرات التى طرأت فى القيادة ، مشيرا إلى أن الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا سيكون فى مصر ، كما أن هذا المؤتمر حدد القضايا التى تمثل أهمية بالنسبة لأمريكا اللاتينية والتى منها التمويل والزراعة والخسائر والاضرار.