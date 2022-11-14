شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المنطقة الخضراء الجاذبة للتصوير بقمة المناخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد المنطقة الخضراء (Green Zone)، عددًا من الفعاليات والأنشطة التى تديرها اللجنة المنظمة، تزامنًا مع قمة المُناخ (COP27)؛ لإطلاق الحوار بين مجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية ومجتمعات السكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم؛ وذلك للتعبير عن أنفسهم وسماع صوتهم وتعزيز التفاهم والتوعية والتعليم من خلال عقد الفعاليات والعروض الثقافية وورش العمل والنقاشات.

وتتميز المنطقة الخضراء بوجود عدد من المناطق الجذابة للتصوير وأيضًا المشاريع المُبتكرة من الشباب المصريين تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.

وتتميز المنطقة بوجود المسرح الرومانى المُجهز للعرض الافتتاحى وجميع العروض المسرحية؛ وهو مسرح مفتوح مُصمم على الطريقة الرومانية القديمة ومُغطى السقف للحماية من أشعة الشمس الشديدة، كما تتميز بوجود منطقة "السبع غرف"، وهى غرف محاطة من الداخل بشاشات عرض للتثقيف عن طبقات الغلاف الجوى والبيئة والمُناخ، ولكل غرفة تحمل موضوع واحد مدون عليها اسم العرض الخاص بها من الخارج.