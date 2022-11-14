شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر حريصة على تعزيز شراكتها مع ألمانيا للاهتمام بقضايا التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري سينجا سولزى وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ .

وأكد سويلم أن مصر حريصة على تعزيز شراكتها مع ألمانيا ، في ظل تشارك البلدين للاهتمام بقضايا التغيرات المناخية ، وفي ضوء "حوار بطرسبرغ للمناخ" والذى عُقد بالعاصمة الألمانية برلين في شهر يوليو الماضى تمهيداً لمؤتمر المناخ COP27 المنعقد حاليا.

وتم التباحث خلال اللقاء حول الدور الذى يُمكن أن يقوم به الجانب الألماني في دعم مشاريع المياه ذات الأولوية ، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية ، بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية.

كما تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال البحثى ، وتوفير البرامج البحثية في مجالات المياه والمناخ ، ودعم المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.