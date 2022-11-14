شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة آليات التعاون فى البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث آليات التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

في مستهل اللقاء، أكد الوزير على عمق علاقات التعاون مع دولة كازاخستان، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما أكد عاشور على الروابط التاريخية والثقافية التي جمعت البلدين ولا سيما من خلال إنشاء مصر للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» كأول جامعة إسلامية في ألماتي بجمهورية كازاخستان، والتي تم إنشاؤها انطلاقًا من الروابط التاريخية والثقافية بين شعبي البلدين، ورغبة في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهما.

بحث الجانبان آليات التعاون المشترك في مجالات التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئات التدريس، وتبادل الخبرات بين جامعات مصر وكازاخستان في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وزيادة أعداد المنح المقدمة بين الجانبين.

كما ناقش الجانبان إمكانية إبرام اتفاقية تعاون جديدة بين الطرفين، فضلًا عن مناقشة التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها فى كازاخستان، حيث أكد الوزير على أهمية تبادل الخبرات بين الوكالتين، والاستفادة من التجربة الكازاخية في مجال علوم الفضاء والتي تتميز بها كازاخستان.

وناقش الاجتماع إمكانية تقديم الدعم من قبل خبراء الآثار والترميم بالجامعات المصرية للجانب الكازاخي؛ بهدف المساهمة فى ترميم الآثار والعمارة القديمة في كازاخستان، فضلًا عن مناقشة التعاون بين الطرفين في مجال التعليم التكنولوجي، حيث أشار د. أيمن عاشور إلى أننا لدينا عشر جامعات تكنولوجية تغطي معظم مناطق الجمهورية، تسهم في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بمصر بما ينعكس إيجابيًا على تأهيل الطلاب لسوق العمل بعد التخرج.

ومن جانبه، أعرب السفير الكازاخى عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وكازاخستان علاقات إستراتيجية وطيدة ومتميزة، مؤكدًا اهتمام كازاخستان بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين بما يدفع الجهود التنموية المشتركة في كافة المجالات، وذلك في ضوء الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد السفير بدور مصر الريادي في مجال التعليم العالي، وكذلك بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، مثمنًا كافة الجهود لتطوير منظومة التعليم الجامعى فى مصر.

ووجه السفير الكازاخي الدعوة للسيد الوزير للمشاركة في فعاليات مؤتمر العلوم والتكنولوجيا المزمع عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، تحت إشراف منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتضمن المؤتمر مناقشة وضع معايير جديدة لتطوير التعليم الجامعي.

وفى ضوء احتفالات جمهورية كازاخستان بذكرى مرور 800 عام على ميلاد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس والذي تعود أصوله إلى كازاخستان في آسيا الوسطى، أكد السفير الكازاخي على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها فى كازاخستان؛ للاستفادة من خبرات أساتذة مادة التاريخ بالجامعات المصرية فى إحياء تلك الذكرى الهامة.

حضر اللقاء جينيس أورازاليف مستشار سفارة كازاخستان بالقاهرة، وأصيلخان أميروف سكرتير أول بالسفارة.