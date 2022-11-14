شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان دمج مبادرة مشروعات خضراء ذكية والمرأة الأفريقية للتكيف مع المناخ بـCop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش فعاليات جلسة "المبادرة المصرية لمشروعات خضراء ذكية"، ضمن اليوم الرئاسي للمرأة بقمة المناخ COP 27، تم إعلان دمج "المبادرة المصرية لمشروعات خضراء ذكية" ضمن مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ " AWCAP بالتعاون مع الشريك الأممي الرئيسي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة UN-Women، كعملية تشجيعية لرفع الوعى، حيث إن مصر عظمت جهودها لتخفيف آثار تغير المناخ عبر العديد من المبادرات.

وجاء خلال الجلسة أن مبادرة المرأة الأفريقية متميزة وذات تركيز إقليمي، حيث إنها تعطي أفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة وتصميم تدخلات خاصة بأفريقيا لدعم المرأة في القارة الأفريقية كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل.