شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تسلم جوائز مبادرة Africa Grows Green لمعالجة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ cop27، أن مؤتمر المناخ cop27 أظهر القوة الحقيقية لشباب أفريقيا وقدرتها على التنفيذ من أجل مواجهة التغيرات المناخية بدعم العلم والابتكار كأساس للتحول الأخضر والتصدى لآثار التغيرات، مشددة على أن مبادرة أفريقيا تتحول للأخضر إحدى هذه الطرق التى تقدم رسالة أن رحلة الانتقال العادل لقارتنا سيحدث من خلال رواد الأعمال الصغار، بشكل صحيح بما يحقق النمو الأخضر في مناطق متنوعة بالقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ cop27 باحتفالية توزيع جوائز مبادرة افريقيا تتحول للأخضر Africa Grows Green لمعالجة تغير المناخى من خلال الابتكار وريادة الأعمال المقامة على هامش يوم المراة وأفريقيا بمؤتمر المناخ cop27، بحضور الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية والإعلاميين.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مبادرة أفريقيا تتحول للأخضر هى نموذج واقعى جديد تعلنه مصر بمؤتمر التنفيذ يعني بضرورة عرض الأدلة لإمكانية التنفيذ، وهذا تقدمه هذه المبادرة بمشاركة كل فكرة ورائد أعمال قدم حل لمشكلة ما تتعلق بالعمل المناخى يمكن دعمها وتحويلها لواقع من اجل مستقبل أفضل لشعوب أفريقيا بالحلول التنفيذية والأفكار المبتكرة .

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ نيابة عن أفريقيا حرصت فى إعدادها له أن يكون مؤتمرا شاملا تكامليا يتلاقى فيه جميع الأطراف من كافة الفئات والأعمار من أجل توحيد الرؤى، وأن يشارك الجميع في صنع القرار والتنفيذ، فكما نحن شركاء فى تحمل اثار التغيرات المناخية لابد من المشاركة فى تحمل المسئولية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وهذا ما حرصت مصر عليه قدر المستطاع من خلال مختلف الكيانات الحكومية تحت قيادة وإشراف رئيس مجلس الوزراء، والدعم الكامل من رئيس الجمهورية.

وأعربت المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ عن خالص سعادتها بعد مرور 8 أيام من بداية المؤتمر ونحن نرى بكل فخر مشاركة مميزة لأفريقيا في قلب المؤتمر بمنطقتين الزرقاء و الخضراء، وخاصة من الشباب والفتيات لإثبات أننا معا نستطيع أن نحارب تغير المناخ.

ثمنت وزيرة البيئة على جهود الداعمين للمبادرة الذين آمنوا أن يضعوا أيديهم معنا وإظهار مسئوليتهم نحو العالم، وأن القطاع الخاص مسئول ومستعد للقيام بالتزاماته وقادر على دعم جهود الدولة لمواجهة آثار تغير المناخ وهذه رساله هامة حرصت مصر على تقديمها في المؤتمر وهي أن معا للتنفيذ ليس شعار ولكن هو دليل حقيقي مقدمة الشكر و التقدير لمركز استدامة للعمل الاهلي والدكتورة ريم عبد المجيد على فكرة المسابقة لدعم الابتكارات الخضراء.

وأعرب الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة عن خالص تقديره لجهود الدكتورة ياسمين فؤاد لدعم المبادرات التحول الاخضر فى مصر و افريقيا متمنيا مزيد من النجاح للفائزين من اجل الوصول إلى اجراءات تنفيذية لمواجهة اثار التغيرات المناخية بالعلم و الابتكار.

جدير بالذكر، أن جائزةAfrica Grows Green تهدف لمواجهة التغير المناخي من خلال تشجيع كافة القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها سيدات، وجهات التمويل الأخضر والجامعات، والمراكز البحثية والمؤسسات على اتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتكون جوائز Africa Grows Green من 4 فئات ، وهي: تكنولوجيا التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف: تستهدف الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وهي Goes Green: تستهدف الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء ، والتمويل الأخضر: تستهدف البنوك ، ورأس المال الاستثماري ، وشركات التأمين ، والمستثمرين الملاك ، والبحوث المناخية والتعليم.