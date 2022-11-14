شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى فى cop27: مصر تواجه تحديات المياه لتحقيق رؤيتها لعام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في جلسة "الممارسات العالمية فى مجال المياه" والتي نظمها البنك الدولى، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .

أشار سويلم الى التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر مستعرضاً المجهودات المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام 2030، وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبني إستراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تضمن توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ولكافة القطاعات المستخدمة للمياه.

وأوضح أنه ولمواجهة هذه التحديات فقد تم ويجرى تنفيذ مشروعات كبرى فى مجالات تأهيل الترع والصرف المغطى وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتأهيل المنشآت الكبرى والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، مشيراً إلى أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية.

كما أشار الى أهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بالقارة الأفريقية بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ومراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وأفريقيا، وأن الحلول التي تعتمد علي تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.