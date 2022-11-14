شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مصر عظمت جهودها لتخفيف آثار تغير المناخ بالعديد من المبادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، في فعاليات جلسة " المبادرة المصرية لمشروعات خضراء ذكية"، ضمن اليوم الرئاسي للمرأة بقمة المناخ COP 27، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية رئيس قطاع الموارد البشرية بفودافون مصر.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة السعيد على إدماج المجلس القومي للمرأة في تلك المبادرة الهامة وعلى دعمها للمجلس وللمرأة المصرية، وقدمت التهاني إلى السيدات الفائزات في المبادرة، وقالت:" أعلم أن هناك سيدات أخريات ينتظرن التقدم للمبادرة فى العام القادم" ، وأكدت رئيسة المجلس أن مصر قد عظمت جهودها لتخفيف آثار تغير المناخ عبر العديد من المبادرات، وتحدثت عن جهود المجلس في هذا المجال .

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى مبادرة رئاسة مصر لمؤتمر COP27 التي أُطلقت اليوم بعنوان "مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" AWCAP بالتعاون مع الشريك الأممي الرئيسي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women، مؤكدة أنها مبادرة متميزة ذات تركيز إقليمي، بحيث تعطي أفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة وتصميم تدخلات خاصة بأفريقيا لدعم المرأة في القارة الأفريقية كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل.

وعبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بدمج "المبادرة المصرية لمشروعات خضراء ذكية" ضمن المبادرة الافريقية كعملية تشجيعية لرفع الوعى، وأعلنت أن مؤتمرات المناخ القادمة سوف تتضمن جلسة عن المبادرة.