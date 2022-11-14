شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تستقبل وفدا أرجنتينيا من ضيوف مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، وفدا من مستشاري محافظي مقاطعات الشمال العظمي بدولة الأرجنتين، على هامش زيارته لمصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

واستهلت نائب محافظ الجيزة، اللقاء بالترحيب بالوفد الأرجنتيني في مصر، متمنية لهم التوفيق في زيارتهم فى إطار توطيد أواصر العلاقات وبحث مجالات التعاون بين كلا الجانبين وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات المشتركة.

وناقشت نائب المحافظ الجيزة مع الوفد الأرجنتيني عددا من الملفات الهامة والمشروعات القومية التي تنفذ علي أرض الجيزة في ظل الطفرة الإنشائية والحضارية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرة إلى إمكانية تعميق التعاون المشترك في دعم قطاع مشروعات الشباب والحرف اليدوية والسياحة في مصر.

من جانبهم، أعرب الوفد الأرجنتيني، عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين حرص دولتهم على تعميق العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات.