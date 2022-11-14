شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بالإعلان عن مسابقة المبدع الصغير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مسابقة المبدع الصغير لجميع المدارس الحكومية بالحلقة الابتدائية، ليقدم من خلالها الطلاب مشروعات بحثية في مشروع إلكتروني - موقع ويب، مرتبطة بالبيئة المحيطة والمجتمع لأهم إنجازات الدولة.

وطالبت الوزارة بمشاركة الطلاب بقوة والتفاعل مع المسابقة ليعود عليهم وعلى المجتمع بالتقدم والازدهار، والتنبيه على موجهي ومعلمي المادة بالإعلان عن مسابقة المبدع الصغير في كل مدرسة من مدارس الحلقة الابتدائية في مكان واضح مثل لوحة إعلانات المدرسة، معمل الكمبيوتر لكي يستطيع جميع الطلاب رؤية المسابقة والتقدم والاشتراك بها.

وعن شروط المسابقة، أوضحت الوزارة فى خطاب لها: -

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة عن 18 سنة.

- أن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالاعلام والمقسمة لمستويين من 5 لـ 12 سنة كمستوى أول ومن 12 حتى 18 سنة كمستوى ثاني.

-تقدم الأعمال باللغة العربية فقط وألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة وألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى ولا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حالة العمل الجماعي في فرعي التطبيقات والمواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية يشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تقسم الجائزة عليهم بالتساوي مع العلم أن الحد الأقصى للعمل المشترك 3 أشخاص وفي حالة ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة يتم الحرمان من التقدم لها مرة أخرى ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

وأضافت الوزارة، أنه يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى ويتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه بمقر المجلس الأعلى للثقافة، على أن تستبعد إداريا الأعمال التي لم تستوفي شروط الجائزة ويتم التقدم يتم إلكترونيا عبر موقع جائزة المبدع الصغير، كما أن عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها.