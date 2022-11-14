أمين العربى للمياه: دمج مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والمناخ

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أن القرارات السياسية التي يجب اتخاذها في أي من مجالات المياه أو الطاقة أو الأمن الغذائي لا ينبغي أن تتم بمعزل عن بعضها البعض، بل في إطار نهج مترابط، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للتغيرات المناخية المتوالية والخطيرة وتأثيرها على الحياة بالكامل.

وأكد العطفى فى ختام جلسة "العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ لإدارة المياه الذكية مناخياً"، التى عقدت اليوم الإثنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والشراكة المائية المصرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ضمن فعاليات" يوم المياه" بقمة المناخ 27 cop بشرم الشيخ، على أهمية دمج مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والمناخ في كافة السياسات والتشريعات والأنظمة ذات الصلة على كافة المستويات، ومن خلال تعزيز المشاركة والمنتديات، وتطوير الاستراتيجية المتكاملة بما في ذلك خطة التنفيذ والمراقبة الفعالة.

وأشار إلى أن المجلس العربي للمياه أخذ زمام المبادرة - في إطار مشروع مرفق أهداف التنمية المستدامة لتأصيل مبدأ العلاقة بين المخاطر المناخية وشبكة الأمن المناخي واستكشاف التفاعل بين المخاطر المركبة، وكيف يمكن أن تؤدي هذه المخاطر سلبيا على الأمن المائى وصحة الأفراد وحقوق الإنسان فى حياة آمنة.

وأوضح أن الجلسة أوصت بضرورة تمويل المشاريع والمبادرات البحثية المتعددة التخصصات والمتكاملة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال برامج التمويل والحوافز، وإجراء إصلاح للدعم من منظور شامل يستهدف الفقراء، ووضع السياسات المناسبة والفهم المشترك لجوانب الترابط بين أمن الغذاء والمياه والطاقة

كما أوصت بإنشاء منصة تفاعلية أو مركز للمعرفة المائية وقاعدة بيانات، لتسهيل البحث متعدد التخصصات، لتقييم الحد من مخاطر الكوارث، والفرص والتحديات في إدارة الموارد المستدامة، وأن التحول من إدارة العرض إلى إدارة الطلب أصبح أمرًا ضروريًا، مع وجود أنماط استهلاك أكثر إنصافًا واستدامة.

وطالب العطفى بتعميم استراتيجية ترابط شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحو مستقبل أكثر إشراقًا لجميع البشرية، من خلال حماية كوكب الأرض وفقًا لشعار COP27 "معًا من أجل التنفيذ، معًا للعمل المناخي الآن".