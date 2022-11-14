شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير صالة الوصول والسفر لرحلات مصر للطيران بمطار شارل ديجول بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، أنه بناءً على التعليمات الصادرة من سلطات مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، تم تغيير صالة الوصول والسفر لرحلات الشركة لتكون بمبنى الركاب رقم 1 اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022.

وطالبت الشركة الوطنية من المسافرين على رحلات القاهرة / باريس ورحلات العودة بالتأكد من تاريخ الرحلات ومبنى الركاب الخاص بها حرصاً على تيسير إجراءات السفر.