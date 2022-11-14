أخبار مصر

تغيير صالة الوصول والسفر لرحلات مصر للطيران بمطار شارل ديجول بباريس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير صالة الوصول والسفر لرحلات مصر للطيران بمطار شارل ديجول بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، أنه بناءً على التعليمات الصادرة من سلطات مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، تم تغيير صالة الوصول والسفر لرحلات الشركة لتكون بمبنى الركاب رقم 1 اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022.

 

وطالبت الشركة الوطنية من المسافرين على رحلات القاهرة / باريس ورحلات العودة بالتأكد من تاريخ الرحلات ومبنى الركاب الخاص بها حرصاً على تيسير إجراءات السفر.

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا