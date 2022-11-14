شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الزراعة يبحث مع مفوض الاتحاد الأفريقى سبل تنمية القطاع بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة، مع السفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الأفريقى، وبحث معها ‏خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، علي هامش فاعليات مؤتمر المناخ الـCOP 27 بشرم الشيخ، وفي ضوء رئاسة وزير الزراعة المصري للجنة الفنية الزراعية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي.

رحب القصير بتواجد "ساكو" في يوم الزراعة والغذاء وإلقائها كلمة بالجلسة الوزارية من ملابو الى شرم الشيخ ممثلًا عن الاتحاد الأفريقي.

أشار ‏وزير الزراعة، إلى أن الدولة المصرية لا تتوانى في تقديم كل الدعم للاشقاء من دول القارة الأفريقية، وأكد على عمق العلاقات المصرية الأفريقية التاريخية.

من جانبها، أعربت "ساكو" على امتنانها بحضور فعاليات مؤتمر المناخ ال COP 27 وخاصة يوم التكيف والزراعة وتوجهت بالشكر إلى الحكومة المصرية على تنظيمها الرائع لهذا المؤتمر الكبير، وأنه يمثل نقلة كبيرة لأفريقيا، كما أكدت على إمكانية العمل سويًا خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن الغذائي الأفريقي.