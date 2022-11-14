شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة تحمى من الإصابة بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة تحمى من الإصابة بالسكر، وقالت وزارة الصحة: مارس نشاط بدنى منتظم لمدة 30 دقيقة يوميا وحافظ على وزن صحى لحمايتك من السكر .

وتحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم 14 نوفمبر، باليوم العالمى لـ السكرى، ويعُد هذا اليوم فرصة لزيادة الوعي بالمرض المزمن كقضية عالمية تتعلق بالصحة العامة.

وفي إطار توعية المواطنين أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة الإصابة بـ مرض السكر، وطرق الوقاية منه.

وقالت وزارة الصحة إن مريض السكرى يحدث نتيجة عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، وعندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

ويعد الأنسولين هو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ويُعد ارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث بسبب عدم السيطرة على مرض السكري، ويؤدي بمرور الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، خاصًة في الأعصاب والأوعية الدموية.