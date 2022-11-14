بتكلفة 67 مليون دولار.. الإفراج عن 143 ألف طن أعلاف "ذرة وصويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا اليوم الإثنين، من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة.

وقال الصياد إنه خلال الأيام الخمسة الماضية تم الإفراج عن 143 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 67 مليون دولار.

وأضاف نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة بنحو 37 مليون دولار ونحو 39 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 28 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بنحو مليون دولار،

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 498 ألف طن؛ منها 374 ألف طن ذرة، و124 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي نحو 238 مليون دولار.

وأكد الصياد أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا؛ المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة؛ وهناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.