مطار برج العرب ينجح في تجديد الترخيص لمدة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال بيان صادر عن وزارة الطيران المدني، إن مطار برج العرب الدولي، نجح في تجديد ترخيص المطار لمدة عامين بعد اجتياز المطار للتفتيش من خلال لجنة من مفتشي سلطة الطيران المدني المصري، ما يعد انجازا كبيرا يعكس حرص والتزام جميع العاملين بتطبيق نظام إدارة السلامة وتطبيق القواعد القياسية، وذلك في اطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، وتعليمات سلطة الطيران المدني المصري.

وصرح الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن التاكيد على وعي جميع العاملين بالمطار بثقافة السلامة وتضافر كافة مجهودات العاملين بالمطار، هو ما أدى إلى الحفاظ على هذا المستوي من الالتزام بالمعايير والنظم الدولية.

وتابع منصور: تمت الإجراءات تحت إشراف الطيار هشام فريد مدير المطار، والدعم الفني المقدم من قطاع المطابقة والسلامة برئاسة الطيار خالد عبد السلام رئيس قطاع المطابقة والسلامة، وتأكيد دورهم الفعال في الحفاظ على مستوى السلامة بالمطار.