قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. إجراءات استيراد سيارة مستعملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجاب مجلس الوزراء، على استفسارات البعض المتعلقة بقانون منح تيسيرات للمصرين بالخارج، بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بِشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

وأوضح مجلس الوزراء، أن الاختلاف الوحيد في الإجراءات في حالة السيارة المستعملة، أنه إذا كنت المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، ويجب عليه لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها جمركيا أن يقدم شهادة من إدارة المرور المختصة في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة ومصدقا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.