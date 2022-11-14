"قاتل بطيء".. تكشف تفاصيل مبادرة "رياضة بلا تبغ" تزامنا مع المونديال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة "التحرر من التبغ" بمنظمة الصحة العالمية، عن تفاصيل مبادرة "رياضة بلا تبغ" التي أعلنتها المنظمة مع عدد من الشركاء، بالتزامن مع استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022.

وأشارت "العوا" في بث مباشر مع الخليج 365، إلى وجود شراكة بين وزارة الصحة القطرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الفيفا لجعل هذا الحدث خالٍ من التبغ تماما، عبر عدد من المحاور مثل الغذاء الصحي والنشاط البدني.

وشددت على أن التبغ يقتل سنويا 8 ملايين شخص جراء الأمراض المرتبطة به، من بينهم 7 ملايين نتيجة الاستخدام المباشر للتبغ، و1.2 مليون نتيجة التدخين السلبي.

ولفتت "العوا" إلى أن أعداد المدخنين في إقليم شرق المتوسط بدأت في الانخفاض، لكن مع وجود عدد من الدول التي ترتفع بها نسب الاستهلاك، مستهدفة خفض 30 بالمئة من الاستهلاك بحلول 2030.