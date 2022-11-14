بعد وفاة 20 شخصا.. النقل ترد على احتمالية وجود عيب في طريق بنها/ المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم تناوله في أحد البرامج المسائية بإحدى القنوات الفضائية من الإشارة إلى احتمالية وجود عيب في طريق بنها/ المنصورة تسبب في وفاة عشرين راكبًا غرقًا بترعة في أجا بالمنصورة، فإن الوزارة توضح ما يلي:

أولا: تتقدم وزارة النقل بخالص التعازي لأسر المتوفيين في غرق حافلة بترعة المنصورية بمركز أجا والتي أدت إلى وفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذي ألقي القبض عليه وحيث أقر المصابون وفقا لتحقيقات النيابة العامة بأنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، ما تسبب في الحادث كما انه بإجراء التحليل المبدئي للسائق تبين تعاطيه مخدرًا، وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة.

ثانيا: تتبع وزارة النقل منهج الشفافية والوضوح في كافة الأحداث والحوادث خاصة وأن سلامة وأمن كافة المواطنين من مستخدمي الطرق ووسائل المواصلات هي أولى اهتمامات وزارة النقل.

ثالثا: تم الانتهاء منذ عامين من تطوير ورفع كفاءة طريق "بنها / المنصورة"، بطول 73 كم ليكون طريق حر اتجاهين منفصلين عن بعضهما بحاجز منع تعدي لوسط الطريق كل اتجاه من 2 : 3 حارة مرورية بالإضافة إلي إنشاء 8 كباري لحل الإختناقات المرورية وتحرير الحركة على الطريق وتسهيل عبور المواطنين والمركبات والدواب من البر الأيمن للبر الأيسر للطريق وهي عبارة عن 7 كباري علوية هي أسنيت وكفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل وأجا 1 و أجا 2 بالإضافة إلي كوبري دقادوس السطحي، كما تم رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي وتم وتنفيذ جميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء دورانات للخلف تحت الكباري وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى وعلي الجانبين وهو ما ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، والقضاء على الاختناقات المرورية عند المدن والقري الواقعة مباشرة على هذه الكباري.

كما يتم بصفة مستمرة تنفيذ الصيانة الدورية للطريق والكباري للمحافظة على الحالة المتميزة لهما لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رابعا: المنطقة التي وقعت بها الحادثة لايوجد بها أي عيوب فنية في الطريق ومزدودة بالعلامات الإرشادية وكافة وسائل الأمان وتتوافق مع قياسات الجودة العالية للطرق.

خامسا: - يتم حاليا إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم والذي يشمل 15 كوبري، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع في نطاق 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الست وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط

- بالاستفادة بالطريق الحالي الذي تم تطويره غرب الرياح التوفيقي وترعة المنصورية من بنها للمنصورة واستكمال تطويره وإزدواجه من المنصورة إلى دمياط يتم إنشاء طريق جديد حر شرق الرياح التوفيقي 4 حارات مرورية، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة كما يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافه من شربين حتى دمياط، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

- يتم تنفيذ كافة قطاعات الطرق بالمشروع،وفقا لمواصفات الجودة العالية كما تم وضع مخطط للإستغلال الامثل للمناطق أسفل الكباري، والمحافظة على حرم الطريق،

- خلال تنفيذ أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقي يتم التنسيق مع وزارة الري ممثلة في مديريتي الري بالقليوبيه والدقهليه للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كمية المياه المطلوبه للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

- تم تنفيذ ممشى للأهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400 متر.

وناشدت وزارة النقل كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناوله من أخبار خاصة بالوزارة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لبيان الحقائق بكل شفافية ومصداقية ووضوح للرأي العام كما تؤكد وزارة النقل أن دور الإعلام المرئي يهدف إلى توصيل ونقل الحقائق إلى المشاهد دون تحريف أو تزوير أو ضغط على مسئول للحصول على رأي مخالف للحقيقة لخدمة توجهات وآراء هذا الإعلامي أو هذه القناة وهذا ما أكده حوار أحد مقدمي البرامج مع محافظ الدقهلية الذي أكد علي حقيقة ما حدث بشأن الحادثة دون تزييف أو تحريف وأكد عليها أكثر من مرة خلال المداخلة رغم محاولة مقدم البرنامج الضغط عليه للحصول على تصريح معين.