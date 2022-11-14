رئيس "الأسقفية" يلتقي نائب سكرتير الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

التقى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أوفيس سرمد نائب السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة وذلك على هامش مشاركتهما بفعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ المعروفة باسم Cop27 في لقاء للمسؤول الأممي بالقيادات الدينية.

وقال رئيس الأساقفة إن اللقاء تناول دور الكنيسة الأنجليكانية والمجلس الاستشاري الأنجليكاني في التوعية بقضية المناخ والاستدامة البيئية في كافة الكنائس التي تخدم فيها حول العالم، مجددًا تأكيده خلال اللقاء على إيمان الكنيسة الأنجليكانية بدور الدين في قضية التغيرات المناخية إذ تلعب المؤسسات الدينية أدوارًا ثقافية وتنموية.

والتقى رئيس الأساقفة قيادات مؤسسة كاريتاس الكاثوليكية للتنمية على هامش قمة المناخ حيث قابل اليسوس جون السكرتير العام لهيئة كاريتاس الدولية وكرم يزبك المنسق الإقليمي لكاريتاس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعبَّر رئيس الأساقفة عن تقديره للدور الذي تلعبه مؤسسة كاريتاس في خدمة المجتمعات التي تخدم بها حول العالم.

وكان رئيس الأساقفة قد بدأ أولى نشاطاته بقمة المناخ بالمشاركة في منتدى تالونا لحوار الأديان ثم حل ضيفًا على جلسة نقاشية تحدث فيها عن قضية العدالة المناخية في نصف الكرة الجنوبي ودور رجال الدين في هذا الصدد.