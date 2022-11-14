تقرير حكومي يكشف: 7 ركائز لتمكين المرأة في مختلف المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك بعنوان "مواجهة تغير المناخ.. مع تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات".

سلَّط فيه الضوء على الجهود المصرية الكبيرة في تفعيل السياسات والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة في خضم جهود الدولة لمواجهة التغير المناخي والتحول لاقتصاد أخضر، وبمناسبة اليوم المتخصص للنوع الاجتماعي في فعاليات مؤتمر المناخ COP27 من أبرزها المشروع القومي للأسرة المصرية، ومبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وحدد 7 ركائز أساسية للطرح الدولي لرؤية مصر "المرأة والبيئة وتغير المناخ"، والتي تمثلت في:

- نعزيز فاعلية ومشاركة المرأة خلال مراحل الحوكمة البيئية.

- تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ.

- تعزيز إنتاج النباتات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ.

- معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة.

- تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية التكيف والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.