شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعى يرفع عائد شهادة رد الجميل لكبار السن لـ17.5% سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك، تقديم عائد مرتفع لشهادة "رد الجميل" المخصصة لذوي الفضل من كبار السن أكثر من 60 عاماً فى ضوء توجيهات الوزيرة بالاهتمام بفئات المجتمع المختلفة، خاصة كبار السن، بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي وتوفير حياة كريمة وتقديم كل أنواع الدعم لهم.

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن بنك ناصر يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، لذلك تقرر رفع عائد شهادة رد الجميل 3 سنوات ليصبح 17.5% سنويا بدلا من 15.25% ورفع العائد الشهري إلى 16.25 %، بالإضافة إلي طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 12.25% سنويا أو 11.75% شهريا، وذلك حرصا من البنك علي منح أعلى عائد بالسوق المصرفية له.

وأضاف عشماوي، أنه في إطار استمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الطبية والصيادلة واستمراراً لنجاح شهادة "إيد واحدة"، تقرر أيضا الاستمرار في تقديم الشهادة ورفع العائد ليصبح 12.25% سنويا كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود، مؤكدا أن قيمة الشهادات سواء "رد الجميل" أو "إيد واحدة" تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصي 2 مليون جنيه، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، ويمكن شراء الشهادة بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصية والرقم التأميني.