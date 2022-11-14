شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تجرى زيارات ميدانية لمصانع بأسيوط لمتابعة أوضاع العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط زيارة ميدانية لأحد مصانع المنتجات الطبيه بالمدينة الصناعية عرب العوامر ابنوب، التي يصل عدد عمالها إلى 1000 عامل، ويأتي ذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية المكثفة التى بدأتها المديرية لمنشآت المحافظة لتعزيز علاقات العمل ودفع عجلة الإنتاج.

وأوضح على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المصنع يقوم بإنتاج الكمامات الطبية وأجهزة المحاليل الطبية والكاتبولا والبتر فلاء والأجهزة الطبية الدقيقة والجوانتيات الطبية، وتم الاطمئنان على سير عملية الإنتاج بشكل منتظم بدون أى مشكلات، حيث لا يوجد أى مخالفات أو مستحقات للعاملين بداخله.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية حريصة كل الحرص على ضمان سير العمل والإنتاج داخل مصانع وشركات القطاع الخاص كونها شريك الدولة فى تحقيق التنمية ورؤية مصر 2030، وجرى التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ احكام القانون رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص تطبيق أجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وضمان علاقات عمل ناجحة بين طرفى العملية الإنتاجية.