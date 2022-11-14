وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوة توعوية حول "حماية البيئة" للعاملين بالشركات والوحدات التابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوة توعوية بعنوان "حماية البيئة وأثرها على الفرد والمجتمع"، وذلك تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27" وفي ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة.

حضر الندوة عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وحاضر بالندوة الشيخ هانيء محمد عباس سويد، والذي تحدث عن أهمية حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها للأجيال القادمة ودور كل فرد في التحلي بالسلوك البيئي الصحيح، مشيراً إلى أن العلاقة بين الإنسان والطبيعة من حوله قائمة على أساس النفع العام واستثمار الطاقات والموارد المتاحة وضرورة عدم الإفساد في الأرض.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكرياً وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعي الثقافي لهم.