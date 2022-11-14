ملياري جنيه.. أرباح طلعت مصطفى ترتفع 18% في أول 9 أشهر من 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اعتماد مجلس الإدارة تقرير نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، والذي أظهر تحقيق صافي ربح مجمع 4.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 16%.

وبحسب بيان، بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الحصص غير المسيطرة مبلغ 2 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 18%.

وحققت المجموعة إيرادات بلغت 13.9 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 11.3 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 23%، وبلغت إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مبلغ 10.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 9.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 17%.

وبالنسبة لإيرادات النشاط السياحي، حققت المجموعة، إجمالي إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي نـحو 1.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بمبلغ 825 مليون جنيه حلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 80%، وبلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حوالي 1.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بمبلغ 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 27%.

وزاد رصيد المبيعات العقارية الفعلية وغير المسلمة لتصل إلى 70 مليار جنيه في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 63.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء وسيتم تمويله بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وحققت المجموعة، بحسب بيانها، اليوم الإثنين، مبيعات عقارية بلغت 21 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.5 مليار جنيه مبيعات عن نفس الفترة من عام 2021.

وترجع الزيادة في مبيعات الفترة المقارنة من عام 2021 بصفة أساسية إلى افتتاح البيع بمشروع مدينة نور ( أحدث مشاريع مجموعة طلعت مصطفى ) في 8 يونيو 2021 على مساحة 5 آلاف فدان بحدائق العاصمة الإدارية بموقع متميز أمام العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة السويس، بجوار مشروعي الشركة العملاقين مدينتي والرحاب، وكذا بالقرب من سيليا في العاصمة الإدارية الجديدة. وحقق مشروع نور حقق مبيعات تزيد عن مبلغ 17.8 مليار جنيه من تاريخ الافتتاح وحتى 30 سبتمبر 2021.

بلغ إجمالي الأصول وفقا القوائم المالية المجمعة 149.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما في حكمها حوالي 11.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

وبلغ رصيد القروض والتسهيلات البنكية حوالي 7 مليارات جنيه بانخفاض قدره 400 مليون جنيه تقريبا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، هذا وتمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الأم (Debt to equity) 1 إلى 5 وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.