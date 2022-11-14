"التموين" تستقبل إضافة المواليد والأفراد.. التفاصيل الكاملة والخطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يستمر موقع بوابة مصر الرقمية في استقبال إضافة الأفراد والمواليد بشكل عادي بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة؛ سواء للأسر العادية أو الأكثر احتياجًا والبالغ عددهم ما يقرب من 23 مليون أسرة؛ حيث تتم إضافة الأفراد والمواليد إلى بيانات الأسرة التموينية، لكن هذا الأمر لا يتعلق بصرف تلك الأسر السلع التموينية أو الخبز .

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن استمرار صرف المواطنين السلع مستمر بنفس عدد الأفراد الحاليين حتى 30 يونيو المقبل، موعد انتهاء العام الجديد، وإن أية إضافة في المواليد الجدد أو الأفراد ستكون بداية من العام المقبل .

كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح بأنه حصل على موافقة الرئيس لإضافة أفراد ومواليد الأُسر الأولى بالرعاية؛ بحيث لا يزيد الحد الأدنى للدخل على 2500 والمعاش على 1500، بالإضافة إلى الحاصلين على معاش تكافل وكرامة والمرأة المعيلة وأصحاب المهن الحرة .