توفير 20 ألف قطعة ملابس.. صندوق تحيا مصر ينظم معرض دكان الفرحة في جامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وتامر عبد عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، معرض دكان الفرحة لرعاية 4500 طالب وطالبة ممن أعدت لهم دراسة حالة بالجامعة فضلا عن تكريم 21 من الطلبة المتفوقين في مختلف كليات الجامعة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض يتضمن 20 ألف قطعة ملابس جديدة واكسسوارات وأحذية، يوفرها الصندوق للطلاب المستهدفين، ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة التي ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بواسطة كل جامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، ومنها تاي هاوس وشركة Alex apparels، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري.

وأضاف أن تنظيم معرض جامعة بنها يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي، وتستهدف توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة لطلاب الجامعات، ليوفر كل معرض فرصة اختيار كل طالب وطالبة 4 قطع مختلفة بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات بحرية تامة .

وأوضح عبد الفتاح أن معارض دكان الفرحة تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق للأسبوع الثامن على التوالي، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وكذا التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.