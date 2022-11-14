محافظ القاهرة: القضاء على العشوائيات شكل أحد التحديات الكبرى أمام الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.

وقال محافظ القاهرة إن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وخلال الجولة تفقد محافظ القاهرة القافلة الطبية التى بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين لتقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج بالمجان لقاطني مدينتى أهالينا (1) ، (2) ضمن أجندة الخدمات الطبية التى تقدمها مديرية الصحة بالقاهرة أسبوعيًا فى واحدة من المدن بديلة العشوائيات (الأسمرات ، معًا ، المحروسة ، أهالينا ، الخيالة).



وتضم القافلة تخصصات الباطنة، والرمد، والاطفال، والصدر، والنساء والقلب، والأسنان، والانف والأذن ، والعظام، والجراحة، والجلدية، وقياسات الضغط والسكر، وعيادات تنظيم الأسرة كما تقوم القافلة بعمل قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات التى تحتاج لذلك.

كما تفقد محافظ القاهرة المركز الطبى وخاصة العيادات والمعامل وتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية بالصيدلية والمخازن.

والتقى محافظ القاهرة بالمواطنين المتوافدين على القافلة الطبية التى تلقى إقبالا كثيفًا حيث أكدوا تلقيهم للخدمة الطبية بصورة منظمة وكاملة ، خاصة المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى ، والإعتلال الكلوى، ومبادرة العناية بالأم والجنين، والأمراض المزمنة.

ومدينة أهالينا متكاملة الخدمات التى أقامتها الدولة بديل للمناطق العشوائية يقيم فيها 15 ألف نسمة وبها 2 مدرسة ، و2 مسجد، وكنيسة ونقطة شرطة، ومركز شباب، ومركز طبى ومحطتين لرفع المياه .

وخلال جولته بالمدينة تفقد محافظ القاهرة أحد مصانع الملابس الذى تم إقامته لتوفير فرص عمل للقاطنين بالمدينة وأثنى على العاملين به .

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة ، ومحمد عبد الهادى رئيس حى السلام أول وعدد من قيادات المحافظة .