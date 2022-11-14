الحجز بدأ.. أسعار وأماكن شقق سكن مصر في 7 مدن جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحجز لوحدات الإسكان المتوسط سكن مصر، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022.

وسيتم فتح باب الحجز للمتقدمين على وحدات سكنية بمشروع دار مصر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بينما سيتم فتح باب الحجز لوحدات جنة يوم الأربعاء 16 نوفمبر، كما سيتم الحجز فى الـ3 مشروعات يوم الخميس 17 نوفمبر.

وتم طرح كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي الخميس الماضى 10 نوفمبر، وحتى يوم الأحد 13 نوفمبر، للاطلاع على الوحدات السكنية المطروحة فى الطرح المكمل للإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وتتواجد شقق سكن مصر، في مدن أكتوبر الجديدة- العبور الجديدة – الشروق – ناصر غرب أسيوط- وحدائق أكتوبر- ومدينة المنيا الجديدة- ومدينة القاهرة الجديدة.

في مدينة أكتوبر الجديدة سجل سعر المتر 6425 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ115 مترا 750 ألف جنيه، بجانب 37 ألف وديعة الصيانة، في مدينة حدائق أكتوبر سجل سعر المتر 6530 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ115 مترا 738 ألف جنيه، بجانب 36 ألف وديعة الصيانة.

في مدينة المنيا الجديدة سجل سعر المتر 4205 جنيهات، فيما سجلت الشقة الـ115 مترا 507 آلاف جنيه، منهم 44 ألف وديعة الصيانة، في مدينة القاهرة الجديدة سجل سعر المتر 7685 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ115 مترا 883 ألف جنيه، منهم 44 ألفا وديعة الصيانة.

في مدينة الشروق سجل سعر المتر 7230 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ115 مترا 873 ألف جنيه، منهم 41 ألف وديعة الصيانة، في مدينة العبور سجل سعر المتر 6285 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ115 مترا 722 ألف جنيه، منهم 36 ألفا وديعة الصيانة.

في مدينة ناصر غرب أسيوط، سجل سعر المتر 4110 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ115 مترا 472 ألف جنيه، بجانب 23 ألف وديعة الصيانة.