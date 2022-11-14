تحذير من عبوات معشوشة لـ"فولتارين" في الأسواق.. هكذا يمكن اكتشافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذَّرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات لحقن فولتارين واسعة الانتشار في الأسواق، مطالبة بضبط وتحريز تلك العبوات المقلدة.

وفي منشور حمل رقم 32 لسنة 2022، وجهت الهيئة بضبط عبوات "Voltaren 75mg/3ml"، للتشغيلة رقم: Y2607، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستخدم الدواء كمسكن للألم وخافض للحرارة، وعلاج الالتهاب، والتهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب المفصلي.

وحددت هيئة الدواء المصرية كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة والتشغيلات المحتمل تواجدها بالأسواق، من حيث عدد من العناصر على رأسها الوعاء البلاستيكي، والوجه الجانبي للعبوة باللغة العربية.