شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة تنمية خضراء بدأت قبل سنوات وتتواصل بعد cop27.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت مصر جهودا كبيرة فى مجال تنمية الاقتصاد الأخضر فى عدة قطاعات، منها على سبيل المثال لا الحصر، توجه مصر نحو مشروعات البنية التحتية الخضراء فى مجالات المواصلات والطاقة ما جعلها ضمن أكبر منتجى الطاقة النظيفة فى أفريقيا.