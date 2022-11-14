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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة تنمية خضراء بدأت قبل سنوات وتتواصل بعد cop27.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بذلت مصر جهودا كبيرة فى مجال تنمية الاقتصاد الأخضر فى عدة قطاعات، منها على سبيل المثال لا الحصر، توجه مصر نحو مشروعات البنية التحتية الخضراء فى مجالات المواصلات والطاقة ما جعلها ضمن أكبر منتجى الطاقة النظيفة فى أفريقيا.
ـ 14 % زيادة فى نسبة إسهام الطاقة المتجددة من الإنتاج خلال 2022 .
ـ ساهمت فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 3.5 مليون طن .
ـ وفرت حوالى مليون و430 ألف طن مكافئ من النفط .
الطاقة الكهرومائية:
إنتاج 4627 جيجاوات/ ساعة.
بزيادة 14.4% عن العام السابق.
طاقة الرياح:
إنتاج 1845 جيجاوات/ ساعة.
بزيادة 10.8% عن العام السابق.
الطاقة الشمسية:
إنتاج 1248 جيجاوات/ ساعة.
بزيادة 0.2% عن العام السابق.
الطاقة الحيوية:
إنتاج 7 جيجاوات/ ساعة من مشروعات "الوقود الحيوى".