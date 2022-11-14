شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى: مستعد لحوار صريح حول العلاقات مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شى جين بينج الرئيس الصيني، أنه مستعد لحوار صريح حول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: "العلاقات بين البلدين، في موقف مثير للاهتمام وما وصلت إليه العلاقات لا يصب في مصلحة البلدين".

وأضاف الرئيس الصينى، بحسب تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "لابد من تعزيز هذه العلاقات وأتطلع لتصحيح مسار العلاقات الثنائية".

وكان الرئيس الصينى شى جين بينج، قد وصل إلى إندونيسيا اليوم الاثنين، لحضور القمة الـ"17" لمجموعة العشرين التى تبدأ غدا الثلاثاء بحضور عدد كبير من القادة.