شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب حول صحة لافروف.. وخارجية روسيا تنفى نقل الوزير لمستشفى فى بالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الخارجية الروسية الأنباء، التي تفيد بنقل الوزير سيرجي لافروف إلى المستشفى لحظة وصوله إلى أندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين، حسبما أفاد موقع سبوتنيك فى شريط عاجل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر حسابها على موقع "تلجرام": "هنا مع سيرجي فيكتوروفيتش في إندونيسيا، نقرأ شريط الأخبار ولا يمكننا تصديق أعيننا: اتضح أنه تم إدخاله إلى المستشفى، هذه بالطبع، أخبار مزيفة". وأضافت "حسنا، انتظروا، الحصري العالمي".

وكان قد ذكر مسؤولون إندونيسيون أنه تم نقل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى المستشفى بعد وصوله إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين.