شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط التقدم لامتحانات المرحلة الإعدادية وفق نظام المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط امتحان النقل بالمرحلة الإعدادية وفق نظام المنازل، نرصد فى الخطوات التالية كيفية أداء الامتحان على نظام المنازل.

- الطالب الراسب عامين له الحق في التقدم على نظام المنازل بالمدرسة الراسب فيها ولا يحق له التقدم بمدرسة غير التابع لها.

-يشترط لمن يتقدم لامتحان النقل من الخارج منازل، التالى:

- طلاب الصف الأول الإعداديدى العام منازل يشترط، أن يكون حاصلاً على ما يفيد نجاحه في إتمام الدراسة بالحلقة الابتدائية أو ما يعادلها.

- أن يكون قد مضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ نجاحه على الإفادة المذكورة.

- له الحق في التقدم للامتحان بأقرب مدرسة لمحل إقامته طبقاً للتوزيع الجغرافى.

- بالنسبة لطلاب الأزهر الشريف الراسبون في الصف الأول الإعدادي الأزهري العام 2021 وما قبلها وتقدموا لأقرب مدرسة إعدادية لمحل إقامتهم.

- بالنسبة للطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصف السادس الابتدائي فيمكنهم الاختيار بين الانتقال إلى التعليم المهني أو التقدم من الخارج إلى التعليم الإعدادي على نظام المدارس بشرط ألا يقل سن التلميذ في أول أكتوبر عند الالتحاق عن ثلاثة عشر عاماً.

- يعفى المتقدمون من الخارج لنظام المنازل من الأنشطة الصفية والأنشطة التربوية اللاصيفية وكذا أداء الاختبار العلمي لمادة العلوم.

- بالنسبة لامتحان النقل في الصف الثاني الإعدادي العام المنازل، لابد أن يكون الطالب قد اجتاز امتحان النقل بنجاح من منازل الصف الأول الإعدادي إلى منازل الصف الثاني الإعدادي.

- بالنسبة للطالب الراسب في الصف الثاني الإعدادي لعامي 2021-2022 وما قبلها، يتقدم بمدرسته منازل وعليه بتقديم بيان رسوب عام 2021-2022.

- الطالب الراسب عام 2021 ولم يتقدم عام 2022 يقدم بيان رسوب 2021 وإقرار بعدم التقدم لعام 2022.