شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف للمستشفى فى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مسؤولون إندونيسيون أنه تم نقل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى المستشفى بعد وصوله إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين، حسبما نشر موفع العين الإخبارى فى شريط عاجل.

وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن لافروف وصل إلى إندونيسيا قادما من كمبوديا، حيث شارك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وستعقد قمة مجموعة العشرين في بالي يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، ولن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاجتماع، وسيرأس لافروف الوفد الروسي في القمة.

ويجتمع زعماء الاقتصادات الكبرى فى العالم بجزيرة بالى الإندونيسية لحضور قمة العشرين، والتى تعتبر بمثابة العودة إلى المنتديات الدبلوماسية للرئيس الصينى، شى جين بينج.