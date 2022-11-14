شكرا لقرائتكم خبر عن cop27 .. إطلاق مبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه "AWARE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صباح اليوم الإثنين، فى جلسة إطلاق مبادرة التكيف والمرونة المناخية فى قطاع المياه "AWARE"، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وإلينا ماناينكوفا نائبة مدير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك على هامش قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ .

وأكد القصير أنه لا زراعة بدون مياه، حيث إن أكثر من 75% من مصادر المياه فى العالم يتم توجيهها لخدمة الزراعة، كما أشار إلى أنه كما تؤثر التغيرات المناخية كثيرا على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعاملين فيها، فإن هذه التغيرات المناخية تؤثر أيضا على المياه ومصادرها من حيث الكمية والجودة والتوقيتات، ولذلك مثلما تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST فى يوم التكيف والزراعة .

وأضاف القصير كان من المهم اليوم إطلاق مبادرة التكيف والمرونة وزيادة مرونة القطاع المائى وتمكينه من مواجهة التحديات التى يتعرض لها خاصة فى المناطق الهاشة والمهمشة والقريبة من سواحل البحار مع إدخال التكنولوجيا اللازمة للإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف القصير أننا ندعم هذه المبادرة بكل قوة وأدعو جميع المشاركين إلى تأييدها والانضمام إليها خاصة وأنها تتكامل فى جوهرها ومضمونها مع مبادرة Fast .