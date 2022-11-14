شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 3 ساعات عن مناطق بولاق الدكرور القديمة اليوم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه، في بولاق الدكرور القديمة (المربع المحصور ابتداء من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر "مدينة النجوم" عرضاً)، لمدة 3 ساعات، وذلك من الساعة الثانية عشر ليلاً اليوم الإثنين 14 / 11 / 2022 وحتى الساعة 3 صباحاً .

وأرجعت المحافظة سبب القطع، إلى تنفيذ أعمال ربط خط المياه 300مم الجديد على الخط 300مم القائم بديل للخط المتعارض، وذلك في إطار تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر وتعارض قواعد المحور مع خط المياه المار بمسار المحور بمنطقة ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنجاز الاعمال وفقا للمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة ، لافتا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فورا .