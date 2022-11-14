شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيرى لـ"الخليج 365": مصر اتخذت خطوات جادة بقضايا المناخ ونتوقع منها الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ؛ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"؛ على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر المناخ cop27؛ إن مصر أثبتت جدية فى التعامل مع قضايا المناخ؛ وتقدر دورها فى هذا الصدد من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ ولذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تقديم الدعم لها وهذا ما أكده الرئيس الأمريكى جو بايدن من خلال إعلانه تقديم 500 مليون دولار مساعدات لمصر فى هذا المجال.

وأضاف كيرى؛ أننا نتوقع من مصر الكثير فى مجال مكافحة التغيرات المناخية وخطط التكيف المناخى؛ والحكومة المصرية لديها خطط طموحة ونأمل تنفيذها ؛ وأعتقد أنهم جادون فى ذلك.

وكان كيرى قد أكد فى حديث سابق أمام المؤتمر أن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 12 مليار دولار وتسعي للحصول على ثلاثة مليارات دولار إضافية من الكونجرس، وقدمت طلبًا لهذا وتأمل أن تنجح في ذلك، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق عن تخصيص 150 مليار دولار لعدد من برامج التكيف في أفريقيا لمكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، أن بلاده ملتزمة في العمل مع شركائها لتقديم كافة أوجه الدعم للدول الهشة والضعيفة ومساعدتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، متابعًا أن الدول المتقدمة والأقل نموا والنامية والاقتصادات الناشئة تعثرت مما يتطلب بذل كافة الجهود لمساعدة تلك الدول.