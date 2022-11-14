الصحة: إطلاق قوافل مجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات الثابتة والمتنقلة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن غطلاق القوافل الطبية مستمرة من اليوم وحتى يوم 16 توفمبر الجارى بمحافظة الإسكندرية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي للأسرة المصرية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات بالإضافة إلى إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة.