شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدد من قرى مركز أطفيح بالجيزة الجمعة لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه بقرى مركز ومدينة اطفيح التالية ( الحلف الشرقي - منشأة سليمان – كفر حلاوة – عرب منشأة سليمان)، لمدة 6 ساعات، وذلك ابتداءا من مساء يوم الجمعة الموافق 18 / 11 / 2022 وحتى صباح يوم السبت 19 / 11 / 2022.

وأرجعت المحافظة، سبب الإنقطاع إلى ربط الخط الرئيسي قطر 560 مم المغذي لقرية عرب منشأة سليمان وعرب بني صالح وروافع مدينة أطفيح الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لقرى مركز ومدينة اطفيح.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه إنجاز الاعمال وفقا للمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة ، لافتا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا .