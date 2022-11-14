شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد مقارئ قرآنية للسيدات لحفظ القرآن الكريم فى 5 محافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - المنوفية - الشرقية - الدقهلية - القاهرة)، حيث عُقدت المقرأة عقب صلاة العصر بمصلى السيدات، برئاسة شيخات مقارئ.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، وحرصًا من وزارة الأوقاف على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.

وفى سياق متصل تطلق وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يوم الأحد المقبل، أول مجلس لقراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.

ولفتت الوزارة إلى أن العلماء المشاركين فى المجبس هم :

1. الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.

2. الدكتور أحمد معبد - عضو هيئة كبار العلماء .

3. الدكتور مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

4. الدكتور محمد نصر دسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه .

5. الدكتورصبحي ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة .

6. الدكتور أسامة إبراهيم محمد السيد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

7. الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

8. الدكتور محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .