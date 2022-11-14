شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق أول مجلس لشرح أحاديث كتاب "الموطأ" بمسجد الحسين الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أول مجلس لقراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس، بمسجد الإمام الحسين، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

ولفتت الوزارة إلى أن العلماء المشاركين فى المجبس هم :

1. الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.

2. الدكتور أحمد معبد - عضو هيئة كبار العلماء .

3. الدكتور مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

4. الدكتور محمد نصر دسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه .

5. الدكتورصبحي ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة .

6. الدكتور أسامة إبراهيم محمد السيد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

7. الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

8. الدكتور محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

ومن المقرر عقد مجلس الحديث يوم الأحد المقبل، عقب صلاة العصر ، علمًا بأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيمنح شهادة سماع للأئمة والواعظات الذين سيحضرون جميع جلسات قراءة كتاب "الموطأ" للإمام مالك من أولها إلى آخرها ، فعلى الراغبين والراغبات من الأئمة والواعظات حضور جلسات الاستماع تسجيل أسمائهم على الرابط التالي في موعد أقصاه ثلاثة أيام.