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القوى العاملة: دورات تدريبية بمطروح لتأهيل الشباب لسوق العمل

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القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح،بشأن متابعة البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها بمركز التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي ، وذلك فى إطار تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى الجديدة للعام 2022 – 2023 ، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب ملائمة لهم طبقاً لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات.

 

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، فى تقريره للوزارة ، أنه تم تنفيذ 2 دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 33 متدربة، ودورة تدريبية على مهنة صيانة الحاسب الآلي لـ 15 متدرب ، داخل مركز التدريب التابع للمديرية ، وتحت إشراف إدارة التدريب المهنى بالمديرية .

 

وأضاف مدير المديرية، أن مركز التدريب المهنى جاهز لإستلام أوراق التقدم على التدريب على باقى الأقسام الموجودة داخل المركز ، وذلك على المهن التى يوفر التدريب عليها بمقر المركز او بإدارة التدريب المهنى بالمديرية ، ويحصل المتدرب فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والإستثمارى على كل مهنة.

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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