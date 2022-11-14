شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنظم ندوة بالوادى الجديد للتوعية بالسلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة توعوية تحت عنوان: "السلوكيات البيئية وأثرها على المناخ" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وذلك بمقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور بالمحافظة.

شهدت الندوة، التوعية بأهمية توفير بيئة عمل آمنة ومناخ صحى، والتأكيد على أهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصناعية لرفع الإنتاج وتحقيق الاستقرار، وذلك تحت رعاية محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وقال مدير المديرية أحمد طليب، في تصريحات اليوم الإثنين، إن الندوة جرى تنظيمها بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتفعيل مبادرة "المناخ مسؤوليتي" التي تطلقها "الوزارة" في كافة المحافظات.