شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغات بآداب حلوان يعلن عن فتح باب الحجز فى دورة اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة (اللغة الإنجليزية مستوى أول متقدم)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على تعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأوضحت مها حسنى عميد الكلية، أن هذا يأتى انطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات والتى يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

وأكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز، أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الإعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد، وتكون مدة الدورة التدريبية 24 ساعة تدريبية.