شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 9 آلاف و448 شابا وفتاة فى 49 مهنة تؤهلهم لسوق العمل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعت وزارة القوى العاملة، بما أتاحته من مراكز تدريب مهني ثابتة ومتنقلة في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى تدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، ورفع كفاءة وتنمية مهارات العمالة الفنية المتخصصة، للحصول على فرص عمل حقيقية.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية خطة مراكز التدريب المهني للعام المالى 2022-2023

-تستهدف الوزارة، تدريب الشباب من الجنسين على أحدث الأجهزة والأساليب العصرية فى التأهيل المهنى.

-تسعى من خلال استراتيجية شاملة، إلى تدريب الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال توفير مراكز تدريب مهني ثابتة ووحدات تدريب متنقلة.

-تستهدف الوزارة توفير الملايين من فرص العمل والنهوض بالشباب ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وإيجاد عناصر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية وقادرة على مواكبة مختلف تطورات سوق العمل على المستوى العالمي.

-تسعى الوزارة إلى تدريب 9448 شاب وفتاة في 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، في إطار خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023.

-تتيح الوزارة فرصة التدريب للشباب في 49 مهنة، من خلال 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة.

-توفر الوزارة 479 دورة تدريبية، تتراوح مدة التدريب فيها من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة .

-تمنح الوزارة فرصة التدريب في مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية، والتبريد والتكييف، والطباعة على المنسوجات، والمشغولات الخشبية، وغيرها من المهن والحرف اليدوية الأخرى.

-يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهنى في مختلف محافظات الجمهورية.

-يشترط للحصول على دورات التدريب التحويلى أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، وإجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.

-يحصل المتدرب خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم.

-يمنح المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية، شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.



مراكز التدريب



تدريب الشباب بمراكز التدريب المهني



مراكز التدريب المهني