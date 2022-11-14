شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تنظم ندوة عن فيزياء الإشعاع بمشاركة 80 عالما مصريا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم اللجنة التوجهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع ندوة عن فيزياء الإشعاع، وذلك تحت رعاية الدكتورعمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع، وذلك يومي 15، 16 نوفمبر 2022 وتضم الشبكة في عضويتها علماء من الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد العلمية المصرية.

وأكد الدكتور محمد أحمد جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقاً بأن الندوة تهدف إلى استمرار أنشطة اللجنة والتي بدأت منذ عام 1993 وكان من أنشطتها عقد المؤتمرات و الندوات وورش العمل فى مجال فيزياء الإشعاع، وقد تم تجميد نشاط اللجنة بسبب جائحة كورونا عام 2020، وفي العام الحالى عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية حضورياً و افتراضياً بمشارك من هيئة المواد النووية والمعهد القومى للمعايرة ومن جامعة الملك عبد العرير بجدة وجامعة بيروت العربية.

وأضاف جمعة فى بيان لهيئة الطاقة الذرية اليوم، أن بين اهداف الندوة الاحتفال بمرور 30 عاماً على عقد المؤتمر الأول لفيزياء الإشعاع والذي عقد بمقر كلية العلوم بجامعة قنا في نوفمبر 1992، و تحفيز شباب العلماء على التخصص فى مجال فيزياء الاشعاع عامة وفى مجالاتها التطبيقية والتي تشمل الفيزياء الصحية والفيزياء الطبية والفيزياء الحيوية والفيزياء البيئية وفى مجال تكنولوجيا النانو والدروع الاشعاعية و المصادر الاشعاعية.

وستشمل أنشطة الندوة عقد عدد 8 جلسات علمية وجلسة حوار لتحفيز شباب العلماء في تخصص فيزياء الاشعاع على إجراء البحوث العلمية البحتة والبحوث التطبيقية، ويشارك فى أعمال الندوة حوالي 80 من العلماء والشباب من هيئة الطاقة الذرية وكذلك مشاركين من الجامعات المصرية ومن بعض الجامعات بالدول العربية والأجنبية.