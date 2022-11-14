شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة ينظم فوج إعداد القادة العام بندوات عن مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد إعداد القادة، اليوم الاثنين، فوج إعداد القادة العام والذي يقام تحت شعار القادة الجدد، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وذلك خلال الفترة من 14-17 نوفمبر 2022.

وأكد الدكتور كريم همام مدير المعهد، اهتمام الدولة المصرية بتأهيل وتدريب الشباب لتمكينهم، كما تولى وزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة اهتماما كبيرا باكتشاف المواهب من طلاب الجامعات المصرية، وإكسابهم الكثير من الخبرات التي تنمي شخصياتهم ومشاركتهم فى تنفيذ المبادرات بما يمكن الطلاب من القيام بدور إيجابي في الحياة الجامعية، ودمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدي إلي تعميق الانتماء للوطن.

ويتضمن فوج إعداد القادة العام الجلسة الافتتاحية، والعديد من المحاضرات عن مكافحة الفساد ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأخرى عن دور الفن كأحد القوى الناعمة فى مواجهة الأفكار غير السوية، بجانب محاضرة عن التنمية البشرية وتطوير الذات، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وعقد ورش عمل عن مهارات القيادة، بالاضافة إلي ممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة " رياضية وثقافية وفنية .. الخ"، ويختتم الفوج بحفل ختام وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين .