الغرض من الإستثمار في الساحتين: تجهيز الساحتين كمنطقة إنتظار وخدمة للشاحنات مع إمكانية إنشاء محطة وقود لخدمة المنطقة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طرح 2 ساحة انتظار للاستثمار من قبل الشركات المتخصصة، حيث تقع الساحتان بالظهير الإستراتيجي لميناء الإسكندرية خارج الدائرة الجمركية الواقعة خلف الأرصفة النهرية المتصلة بالمنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية الجاري إنشاءها.

شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تطرح ساحتين لاستغلالهما من قبل الشركات المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012