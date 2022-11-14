شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تطرح ساحتين لاستغلالهما من قبل الشركات المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طرح 2 ساحة انتظار للاستثمار من قبل الشركات المتخصصة، حيث تقع الساحتان بالظهير الإستراتيجي لميناء الإسكندرية خارج الدائرة الجمركية الواقعة خلف الأرصفة النهرية المتصلة بالمنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية الجاري إنشاءها.
بيانات الساحتين
ساحة (1) : بمساحة 20,385 م2
ساحة (2) : بمساحة 18,618 م2
الغرض من الإستثمار في الساحتين: تجهيز الساحتين كمنطقة إنتظار وخدمة للشاحنات مع إمكانية إنشاء محطة وقود لخدمة المنطقة
للإستفسار والمشاركة :
(إدارة التسويق بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية) تليفون 034800100 داخلي 3077 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]