شكرا لقرائتكم خبر عن تمتد لشرق القاهرة.. خرائط الأمطار بكافة أنحاء الجمهورية خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خرائط الأمطار اليوم المتوقع لها أن تمتد لبعض المناطق فى القاهرة عدد من المحافظات .

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار اليوم الاثنين على أنحاء الجمهورية، كما يلى:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة.

- فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

- فرص أمطار متوسطة على مطروح.

- فرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

ويشهد اليوم الاثنين، طقس خريفى ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ، فرص أمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة على مطروح ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.